Министр внутренних дел Улан Ниязбеков раскритиковал работу своих служб

На заседании коллегии, где подводили итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2020 год, министр Улан Ниязбеков раскритиковал работу своих подразделений. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, на коллегии раскритиковали результаты работы по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности службы внутренних расследований, следственной службы, управления по делам о проступках, службы криминальной милиции, службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения и службы общественной безопасности.

Улан Ниязбеков повторил предупреждение не вмешиваться ни в один из предстоящих избирательных процессов, держаться подальше от политики, обеспечивать правопорядок во время выборов, строго выполнять свои обязанности и не допускать нарушений закона.

«Мы должны приложить все усилия для того, чтобы повысить уровень доверия общества к милиции и выполнять свой долг с честью, невзирая ни на какие трудности», — заключил он.