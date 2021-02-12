Местные выборы. ЦИК отметила роль региональных СМИ в информировании избирателей

Центральная избирательная комиссия начала аккредитацию СМИ и интернет-изданий на выборы местных кенешей, назначенные на 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», СМИ должны опубликовать сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади не позднее 10 календарных дней после официального опубликования решения о назначении выборов и предоставить их в Центральную избирательную комиссию.

Так как указ президента «О назначении выборов депутатов местных кенешей КР» опубликован 8 февраля 2021 года, последний день для сдачи документов на прохождение аккредитации — 18 февраля.

«Учитывая специфику этих выборов, очень важна роль и участие региональных СМИ в информировании избирателей и агитации на выборах депутатов местных кенешей. ЦИК призывает региональные СМИ активно участвовать в информационной кампании и готова предоставлять всю необходимую информацию о ходе избирательной кампании и деятельности избирательных комиссий», — отметили в Центризбиркоме.