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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. ЦИК отметила роль региональных СМИ в информировании избирателей

Центральная избирательная комиссия начала аккредитацию СМИ и интернет-изданий на выборы местных кенешей, назначенные на 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», СМИ должны опубликовать сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади не позднее 10 календарных дней после официального опубликования решения о назначении выборов и предоставить их в Центральную избирательную комиссию.

Так как указ президента «О назначении выборов депутатов местных кенешей КР» опубликован 8 февраля 2021 года, последний день для сдачи документов на прохождение аккредитации — 18 февраля.

«Учитывая специфику этих выборов, очень важна роль и участие региональных СМИ в информировании избирателей и агитации на выборах депутатов местных кенешей. ЦИК призывает региональные СМИ активно участвовать в информационной кампании и готова предоставлять всю необходимую информацию о ходе избирательной кампании и деятельности избирательных комиссий», — отметили в Центризбиркоме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183248/
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