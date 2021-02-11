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Власть

Ликвидация стихийной торговли. Есть факты нападения на сотрудников мэрии

Во время ликвидации стихийных торговых точек на Ошском рынке зарегистрированы факты нападения на сотрудников муниципальных служб. Об этом на пресс-конференции заявил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

По его словам, сотрудники районных и городских служб, привлеченные для устранения стихийных торговых точек, проходят инструктаж, чтобы вести себя с нарушителями предельно вежливо. «Они пытаются пресечь и убрать стихийную торговлю путем бесед, уговоров и разговоров. Но данные методы не всегда дают результаты. Некоторые люди без объяснения причин отказываются покидать свои места. Во время рейда было несколько случаев нападения на наших сотрудников. По данному факту мы обратились в соответствующие органы», — сказал глава района Чынасыл Чыныбаев.

24.kg
Фото 24.kg. Аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев


В связи с этим он обратился к продавцам с просьбой подчиниться закону. «Должен быть порядок, это столица, и вид ее должен быть соответствующим», — заключил Чынасыл Чыныбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183110/
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