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Власть

Амбициозно, но с нехваткой времени. Что нам обещает новый мэр Бишкека

Вновь назначенный новый исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов выступил с заявлением. Он рассказал, чем в первую очередь намерен заняться на посту градоначальника.

По его словам, даже два месяца работы на столь ответственном участке могут предопределить исход разрешения ряда вопросов, касающихся более миллиона горожан. Напомним, нового полноценного мэра столицы изберут депутаты Бишкекского городского кенеша. Последний обновится после выборов, которые состоятся 11 апреля.

«Город Бишкек имеет особое значение в силу своего статуса как в экономике, так и в политике, поэтому каждое предложение, проект, решение и жалоба горожанина будут внимательно рассмотрены, проанализированы и обдуманы — это основной принцип моей работы», — заявил Бактыбек Кудайбергенов.

Он намерен в ближайшее время встретиться с журналистами и более подробно рассказать о планах работы.

Десять задач, которые поставил перед собой новый чиновник:

  • Стабилизация эпидемиологической ситуации в столице, продолжение работы по противодействию коронавирусу.
  • Обеспечение открытости Генплана города Бишкека.
  • Обеспечение предельной прозрачности использования средств городского бюджета для горожан как по доходной части, так и расходной.
  • Организация прозрачности деятельности каждой городской службы и предприятия.
  • Повышение качества предоставления муниципальных услуг.
  • Ускорение процесса перехода общественного городского транспорта на экологичный вид топлива, решение острых вопросов транспортного сектора.
  • Цифровизация. Интеграция новых технологий в работу городских служб для решения вопросов бишкекчан в оперативном порядке.
  • Внедрение оценки деятельности муниципальных служащих по принципам использования индикаторов KPI.
  • В целях повышения инвестиционной привлекательности города обеспечение открытости информации по муниципальному имуществу и ресурсам, проведение мероприятий по стимулированию инвестиций в городе.
  • Анализ выполнения ранее принятых программ, стратегий.

«Наша команда вместе с горожанами планирует рассмотреть вопросы структуры мэрии, эффективности деятельности служб и предприятий», — добавил Бактыбек Кудайбергенов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182957/
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