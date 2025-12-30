Рывок до 2030-го: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов

Кабинет министров утвердил План мероприятий до 2030 года. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан для реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, утвержденной указом президента. План охватывает ключевые направления социально-экономического развития страны и включает около 900 мероприятий. Согласно документу, Кыргызстан ставит перед собой амбициозные цели.

В их числе — обеспечение среднегодового реального роста ВВП на уровне 8 процентов, достижение объема валового внутреннего продукта не менее $30 миллиардов и увеличение ВВП на душу населения до $4 тысяч 500.

Также планируется вхождение страны в топ-30 государств по показателям достижения Целей устойчивого развития и улучшение позиций в рейтинге индекса человеческого развития на 10 пунктов.

В Национальной программе определены четыре ключевых вектора развития: индустриализация, формирование регионального хаба, развитие сельского хозяйства и туризма, а также зеленая энергетика.

В рамках индустриализации предусмотрено создание национального фонда индустриального развития, запуск пилотных промышленных кластеров, развитие технопарков и инновационных центров, а также внедрение механизмов льготного кредитования для предприятий, инвестирующих в энергоэффективные технологии.

Направление «региональный хаб» включает масштабные инфраструктурные проекты, среди них:

модернизация автодорог и пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»;

строительство международной автотрассы Барскоон — Учтурфан — Аксу;

завершение железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан;

запуск новых логистических и торгово-индустриальных комплексов.

В сфере сельского хозяйства и туризма план предусматривает развитие предприятий полного цикла в животноводстве, расширение органического земледелия, строительство агрологистических центров, цифровизацию управления водными ресурсами и развитие туристических кластеров с учетом экотуризма, медицинского и спортивного туризма.

Отдельный блок посвящен зеленой энергетике. В нем заложены проекты по строительству и запуску крупных и малых ГЭС, развитию энергетических каскадов, строительству и модернизации линий электропередачи и подстанций, а также обновлению действующих гидроэлектростанций.

В кабмине отмечают, что реализация утвержденного Плана мероприятий позволит обеспечить устойчивый экономический рост, повысить качество жизни населения и достичь стратегических ориентиров развития страны до 2030 года.