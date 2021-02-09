Парламент проведет слушания по проекту новой Конституции

Парламент проведет слушания по проекту нового Основного закона. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что слушания организует комитет по конституционному законодательству. Сегодня новая редакция главного документа страны появилась на сайте Жогорку Кенеша.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.