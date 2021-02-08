В мэрии Джалал-Абада прошли слушания по бюджету. На что будут тратить в 2021-м?

В мэрии Джалал-Абада прошли общественные слушания по бюджету на 2021-й. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, основную часть городского бюджета в этом году планируется потратить на строительство.

«Так, на реконструкцию парка «Нооруз» в микрорайоне «Спутник» предусмотрены 45 миллионов сомов, для муниципального авторынка — 10 миллионов, для городского рынка в общей сложности планируется выделить 25 миллионов сомов», — рассказали в муниципалитете.

Кроме того, в мэрии хотят построить детский сад на 100 мест и провести капитальный ремонт еще двух дошкольных учреждений — на улицах Некрасова и Жуматаева. Также там обещают достроить две спортивные площадки на стадионе «Курманбек», заасфальтировать дороги и тротуары, отремонтировать ряд муниципальных зданий.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на 14 миллионов сомов планируется построить асфальтозавод.

В общественных слушаниях приняли участие мэр Эрнисбек Ормоков, председатель местного горкенеша Адилбек Жоробаев, руководители различных ведомств и жители города.