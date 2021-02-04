Депутаты Бишкекского горкенеша заслушают на сессии отчет Балбака Тулобаева о проделанной работе. Вопрос вынесен на очередную сессию.

Как сообщили в пресс-службе БГК, сегодня президиум горкенеша определил дату проведения очередной сессии. Она пройдет 8 февраля.

«Утвержден проект повестки дня сессии. Всего четыре вопроса. Из них три основных и один — отчет и. о. мэра, в разделе «разное», — отметили в БГК.

Также депутаты рассмотрят вопросы изменения структуры мэрии, о градостроительном совете, охраны и использования объектов историко-культурного наследия.