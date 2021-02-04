Пост премьер-министра будет упразднен. Садыр Жапаров о реформах в правительстве

У нового правительства есть полгода, чтобы себя показать. Об этом президент Садыр Жапаров написал в своем Telegram-канале.

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Он призвал соотечественников оказать доверие и быть объективными.

«На реформы потребуется минимум полгода. В это время новый состав кабмина будет показывать свою работу. Ожидается принятие новой Конституции, новых законов. На их основании будут проводиться реформы. Новые, честные, профессиональные кадры будут выбраны по результатам конкурса. Упраздним пост премьер-министра и дублирующие госорганы. Чтобы пройти этот этап реформы, нужно время», — отметил Садыр Жапаров.