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Власть

В тюрьму! Полпред президента в ЖК обвинил депутатов в огульной критике властей

Все последние задержания и использование меры пресечения законны, заявил на заседании Жогорку Кенеша полномочный представитель президента в парламенте Анарбек Калматов.

Таким образом он отреагировал на выступления некоторых нардепов, в частности Дастана Бекешева, который призвал отпустить экс-замглавы МВД Курсана Асанова под домашний арест.

Полпреда Садыра Жапарова прервал вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев. Он попросил чиновника не комментировать выступления депутатов.

«Я не комментирую, а отвечаю. Вы мне не мешайте», — парировал Анарбек Калматов.

По его словам, нардепы огульно обвиняют власть и правоохранительные органы в политических гонениях.

«Все действия следственных органов в отношении Абдиля Сегизбаева и Курсана Асанова законны. Вы сами вчера слышали Камчыбека Кыдыршаевича (председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. — Прим. 24.kg). После инаугурации президент дал поручение всем работать только на основании закона и с чувством высокой ответственности. Кто будет нарушать закон, тот будет отправлен в тюрьму», — отметил Анарбек Калматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182296/
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