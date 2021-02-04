«Адилет»: Нарушение процедур принятия новой Конституции влечет за собой риски

Эксперты правовой клиники «Адилет» напомнили депутатам Жогорку Кенеша шестого созыва о процедуре рассмотрения и принятия проекта новой редакции Конституции и назначении референдума.

Уточняется, что при обсуждении проекта закона о назначении плебисцита не допускается внесение изменений в текст проекта Конституции.

Эта норма означает запрет на изменение текста законопроекта после его официального внесения в Жогорку Кенеш.

Юристы напоминают, что это правило обусловлено чрезвычайно высокой значимостью Конституции, от которой во многом зависят жизнь и развитие общества и государства. Оно направлено на защиту документа и недопущение внесения различных изменений в текст потенциальной Конституции втайне от общества, а также иных злоупотреблений при прохождении процедур его рассмотрения.

Аналитики отметили, что государственная власть основывается в том числе на принципе открытости и ответственности государственных органов перед народом и осуществлении ими своих полномочий в интересах народа. В «Адилете» также напоминают, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. На ее основе принимаются законы и другие нормативные правовые акты.

Действующая Конституция не допускает возможности принятия новой — такое понятие или процедура не предусмотрены законодательством республики.

Раздел 9 устанавливает «порядок внесения изменений в Конституцию». Закон о внесении изменений в Конституцию может быть принят референдумом, назначаемым Жогорку Кенешем.

«В данном случае следует отметить, что, согласно Закону «О нормативных правовых актах», изменения и (или) дополнения, вносимые в нормативные акты, оформляются в виде новой редакции нормативного правового акта, если количество вносимых в действующую редакцию изменений и (или) дополнений составляет более половины текста НПА либо если внесение отдельных изменений и (или) дополнений технически сложно для изложения или восприятия. Таким образом, в соответствии с законодательством инициатива депутатов Жогорку Кенеша юридически должна быть оформлена в виде проекта закона «О назначении референдума по принятию Закона «О новой редакции Конституции», — пояснили эксперты.

При этом закон о внесении изменений в Конституцию может быть вынесен на референдум по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. А подготовка и рассмотрение указанного документа должны осуществляться в точном соответствии с установленными законодательством Кыргызстана правилами, регулирующими порядок принятия нормативных правовых актов.

Для прохождения установленных процедур потребуется более двух месяцев с момента официального внесения проекта Конституции в Жогорку Кенеш.

Конституцией и законодательством установлен детальный порядок внесения изменений в Основной закон. Проект главного документа страны, доработанный конституционным совещанием, в обязательном порядке подлежит общественному обсуждению в течение не менее одного месяца.

Кроме того, не может ставиться под сомнение безусловная необходимость получения заключения Конституционной палаты Верховного суда, а также проведение парламентских слушаний по проекту Основного закона. Несоблюдение установленных Конституцией и законодательством процедур будет порождать серьезные вопросы относительно законности предстоящего референдума и создавать основу для оспаривания Конституции в будущем. Это в свою очередь может поставить под сомнение законность и легитимность деятельности государственных органов и должностных лиц.