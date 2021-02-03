Претендент на пост главы Минэнерго привлекался к уголовной ответственности

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Депутат Тазабек Икрамов спросил, есть ли судимость у претендента на должность министра энергетики и связан ли он с коррупцией.

Кубанычбек Турдубаев ответил, что действительно привлекался к уголовной ответственности, однако дело прекратили в суде.

«Для того чтобы поставить точку в этом деле, я хочу рассказать, что 15 лет назад работал в «Востокэнерго», из-за некоторых руководителей 38 человек были привлечены к ответственности. Потом нас освободили от наказания, ущерба государству не было, мы не осуждены. Когда я был министром энергетики, на ТЭЦ хватало угля ровно на одну неделю, воды в Токтогульском водохранилище не было. Это было тяжелое время. Сейчас мне тоже предложили поработать, я не просился», — сказал Кубанычбек Турдубаев.