Новый состав правительства. Кандидатуры двух женщин предложили в министры

В новом составе правительства будут две женщины. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным источников, Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций может возглавить Гулмира Абдралиева. Сейчас она заведует отделом строительства, транспорта и коммуникаций в аппарате кабмина.

Министром юстиции предложена Асель Чынбаева. Как и Гулмира Абдралиева, она работает в аппарате правительства в должности заведующей отделом правовой экспертизы.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту премьера.