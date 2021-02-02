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Власть

Новый состав правительства. Кандидатуры двух женщин предложили в министры

В новом составе правительства будут две женщины. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

По данным источников, Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций может возглавить Гулмира Абдралиева. Сейчас она заведует отделом строительства, транспорта и коммуникаций в аппарате кабмина. 

Министром юстиции предложена Асель Чынбаева. Как и Гулмира Абдралиева, она работает в аппарате правительства в должности заведующей отделом правовой экспертизы. 

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту премьера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181992/
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