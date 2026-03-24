20:29
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Власть

Генсек ОБСЕ оценил усилия Кыргызстана по обеспечению гендерного равенства в ЖК

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, Марлен Маматалиев отметил заинтересованность Кыргызстана в расширении диалога с ОБСЕ.

Говоря о парламентских выборах, проведенных в республике в прошлом году, спикер подчеркнул, что в ходе этой кампании женщинам предоставлены определенные преимущества, предусмотрены специальные квоты.

Он напомнил, что в досрочной избирательной кампании приняли участие 788 международных наблюдателей, в том числе представители ПА ОБСЕ, осуществлявшие мониторинг за ходом выборов.

«Мы заинтересованы в расширении отношений не только с соседними государствами, но и со всеми странами — участницами ОБСЕ по всем направлениям. В частности, мы готовы тесно сотрудничать в реализации совместных проектов с институтами ОБСЕ, продвигая демократические институты, укрепляя верховенство закона и обеспечивая устойчивое развитие», — заметил Марлен Маматалиев.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу вспомнил, что впервые приехал в Бишкек в 1992 году, подчеркнув, что сегодня КР значительно преобразилась.

«ОБСЕ, объединяющая 57 государств-членов, активно сотрудничает с Кыргызстаном на протяжении 34 лет. В рамках этого сотрудничества особое внимание уделялось совместной работе в сферах безопасности, защиты прав человека, экономики и экологии, а также развитию межпарламентских связей», — сказал он.

Вместе с тем генсек ОБСЕ высоко оценил усилия КР по обеспечению гендерного равенства и увеличению числа женщин-депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367298/
просмотров: 202
Версия для печати
24 марта, вторник
20:24
В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфийских игр ШОС В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфий...
20:02
Улицу Кожевенную в Бишкеке расширят и отремонтируют
19:54
Генсек ОБСЕ оценил усилия Кыргызстана по обеспечению гендерного равенства в ЖК
19:49
МЧС предупреждает: в горных районах Кыргызстана возможны сели, оползни и лавины
19:43
Вдоль проспекта Айтматова выкапывают кустарники. Мэрия Бишкека объяснила причину