Рассчитываю на защиту инвесторов. Садыра Жапарова поздравил глава Сrocus Group

Садыра Жапарова с вступлением в должность президента поздравил глава Сrocus Group Араз Искандер оглы Агаларов. Об этом сообщает посольство Азербайджана.

В поздравительной телеграмме говорится, что в новейшей истории политика руководства Кыргызстана и Азербайджана направлена на развитие экономических, культурных и гуманитарных связей.

«В своей речи на инаугурации вы отметили многовекторность внешней политики. Надеемся, что это улучшит инвестиционный климат и поможет стране выйти из кризиса», — отмечено в послании.

Напомним, Садыр Жапаров был избран президентом 10 января. За него проголосовали 79,2 процента избирателей.