Профильный комитет сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.

Напомним, что согласно предложенному проекту сократится состав кабмина — с 22 до 16. И упразднены позиции вице-премьеров по экономическим вопросам, социальным и силовому блокам.

По предварительным данным, состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр обороны — Таалайбек Омуралиев;

министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;

министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;

глава МВД — Улан Ниязбеков;

глава МЧС — Бообек Ажикеев;

министр юстиции — Асель Чынбаева;

министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.