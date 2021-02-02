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Власть

Профильный комитет сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.

Напомним, что согласно предложенному проекту сократится состав кабмина — с 22 до 16. И упразднены позиции вице-премьеров по экономическим вопросам, социальным и силовому блокам.

По предварительным данным, состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:

  • первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
  • министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
  • министр обороны — Таалайбек Омуралиев;
  • министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;
  • министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;
  • глава МВД — Улан Ниязбеков;
  • глава МЧС — Бообек Ажикеев;
  • министр юстиции — Асель Чынбаева;
  • министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;
  • министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
  • министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;
  • министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
  • председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181927/
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