Профильный комитет сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.
Ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина.
Напомним, что согласно предложенному проекту сократится состав кабмина — с 22 до 16. И упразднены позиции вице-премьеров по экономическим вопросам, социальным и силовому блокам.
По предварительным данным, состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:
- первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
- министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
- министр обороны — Таалайбек Омуралиев;
- министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;
- министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;
- глава МВД — Улан Ниязбеков;
- глава МЧС — Бообек Ажикеев;
- министр юстиции — Асель Чынбаева;
- министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;
- министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
- министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;
- министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
- председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.
Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.