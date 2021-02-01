Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека разрабатывает проект норматива

Мэрия Бишкека разрабатывает проект нормативного правового акта и объявила начало обсуждения правового регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Как отмечается, действующие тарифы на проезд в общественном транспорте не обеспечивают поступления необходимого количества финансовых средств пассажирским автопредприятиям и частным перевозчикам в условиях роста их эксплуатационных затрат. Это приводит к невозможности производить эксплуатационный ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и своевременную замену авторезины согласно нормативному сроку эксплуатации.

Кроме того, существующий тариф не позволяет обновлять подвижной состав в связи с

нерентабельностью работы общественного транспорта. Более подробно с участием в обсуждении можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.