20:05
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Проблемные маршрутки

Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека разрабатывает проект норматива

Мэрия Бишкека разрабатывает проект нормативного правового акта и объявила начало обсуждения правового регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Как отмечается, действующие тарифы на проезд в общественном транспорте не обеспечивают поступления необходимого количества финансовых средств пассажирским автопредприятиям и частным перевозчикам в условиях роста их эксплуатационных затрат. Это приводит к невозможности производить эксплуатационный ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и своевременную замену авторезины согласно нормативному сроку эксплуатации.

Кроме того, существующий тариф не позволяет обновлять подвижной состав в связи с
нерентабельностью работы общественного транспорта. Более подробно с участием в обсуждении можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181918/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
У Балбака Тулобаева появился еще один советник. Представитель перевозчиков
В Тюпе маршрутка врезалась в дерево. Один человек погиб и девять получили травмы
Читатели 24.kg не готовы к повышению стоимости проезда в маршрутках Бишкека
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Волонтеры Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан
За что платить, или Почему мэрия Бишкека боится повысить тариф на проезд
Водителей маршруток призывают бастовать. Милиция напоминает об ответственности
Повышение стоимости проезда в маршрутках в Бишкеке может привести к митингам
Бусы в Бишкеке на остановках мешают друг другу и остальным водителям
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и&nbsp;о&nbsp;чем Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
Трое отказались. В&nbsp;парламенте обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост премьер-министра Трое отказались. В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и&nbsp;показывает фигу Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу
Бизнес
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
1 февраля, понедельник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека разрабатывает проект норматива
19:47
В управлении социального развития Ленинского района Бишкека новый начальник
19:17
Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
19:14
Мужчина пытался провезти из города Ош в Чуйскую область героин