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Власть

Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями будет упразднена. Информацию 24.kg подтвердили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что будет разработана новая структура правительства и некоторые ведомства будут ликвидированы. Например, функции Финпола будут переданы МВД. Помимо Финпола, в ведение правоохранительного ведомства переходят функции Государственной регистрационной службы и государственного предприятия «Унаа».

Напомним, ГРС была создана 11 лет назад именно для снижения коррупционных рисков внутри правоохранительной системы, ведающей сферой регистрации и паспортизации граждан страны, а также выдачей автомобильных госномеров.

Сегодня коалиция парламентского большинства утвердила на должность премьер-министра Улукбека Марипова. Состав и структуру кабмина нардепы планируют обсудить 3 февраля на пленарном заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181894/
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