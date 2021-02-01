Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями будет упразднена. Информацию 24.kg подтвердили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что будет разработана новая структура правительства и некоторые ведомства будут ликвидированы. Например, функции Финпола будут переданы МВД. Помимо Финпола, в ведение правоохранительного ведомства переходят функции Государственной регистрационной службы и государственного предприятия «Унаа».

Напомним, ГРС была создана 11 лет назад именно для снижения коррупционных рисков внутри правоохранительной системы, ведающей сферой регистрации и паспортизации граждан страны, а также выдачей автомобильных госномеров.

Сегодня коалиция парламентского большинства утвердила на должность премьер-министра Улукбека Марипова. Состав и структуру кабмина нардепы планируют обсудить 3 февраля на пленарном заседании.