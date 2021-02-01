12:54
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Власть

Садыр Жапаров позвонил Касым-Жомарту Токаеву. О чем говорили президенты

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава Казахстана пожелал успехов коллеге в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту Садыра Жапарова в Казахстан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны, отмечает Акорда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181832/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Инвесторы готовы помочь отремонтировать аварийные школы, сообщил Садыр Жапаров
Садыр Жапаров: Фотографии со мной не помогут получить должность
Первые указы. СМИ должны пропагандировать традиционные ценности и писать позитив
Садыр Жапаров запретил назначать на должности людей с запятнанной репутацией
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство
Правила работы в горнорудном секторе меняются. Что прописано в указе президента
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
«Дорогие соотечественники». Произнести с первого раза — миссия невыполнима
Президент может избираться на два срока. Садыр Жапаров газете Financial Times
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и&nbsp;о&nbsp;чем Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
Трое отказались. В&nbsp;парламенте обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост премьер-министра Трое отказались. В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и&nbsp;показывает фигу Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
12:51
За 40 баранов отвечают 6 чабанов. Как будем готовиться к третьей волне COVID-19 За 40 баранов отвечают 6 чабанов. Как будем готовиться...
12:48
Более четырех тысяч телевизоров пытались провезти в Кыргызстан незаконно
12:44
Садыр Жапаров позвонил Касым-Жомарту Токаеву. О чем говорили президенты
12:32
Будем стоять до конца. Арендаторы ТЦ «Караван» обратились к Садыру Жапарову
12:25
Улукбек Марипов рассказал, где можно сэкономить бюджетные деньги