Садыр Жапаров позвонил Касым-Жомарту Токаеву. О чем говорили президенты

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава Казахстана пожелал успехов коллеге в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту Садыра Жапарова в Казахстан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны, отмечает Акорда.