«Хэмптон-Ресурс» разработала проект эффективного развития энергосистемы КР

И. о. вице-премьер-министра Равшанбек Сабиров обсудил с представителями компании «Хэмптон-Ресурс» актуальные вопросы развития электроэнергетической отрасли страны. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Хэмптон-Ресурс» представила проект эффективного развития энергосистемы Кыргызстана. Для обеспечения эффективной энергетической безопасности, устойчивой и стабильной работы энергосистемы Кыргызстана компания предлагает реализовать пять основных задач. «Нужно ввести эффективное тарифное и ценовое регулирование на электроэнергию и тепло для увеличения внутреннего спроса на энергоресурсы. Стоит также вывести сбыт электроэнергии и тепла из ведения распределительных компаний для создания конкуренции на розничном рынке», — говорится в сообщении.

Компания также предложила внедрить инновации в угольную отрасль для повышения качества топлива путем строительства обогатительной фабрики по глубокой переработке угля (энергетический полукокс). После этого стоит перевести все котельные и электрические станции на местное обогащенное угольное топливо.

«Хэмптон-Ресурс» считает необходимым строительство участка железной дороги Балыкчи — Кара-Кече — Минкуш с поэтапной электрификацией всей отечественной железной дороги и мини-ТЭЦ на базе всех действующих котельных.

«Установка фабрики по глубокой переработке угля имеет два конечных продукта — энергетический полукокс, кокс и летучие продукты. Ее необходимо установить рядом с угольным месторождением, где отпускная цена угля на разрезах составляет $15-20 за тонну. Рыночная цена только одного продукта компенсирует все эксплуатационные затраты всего производства. Сжигать на тепловых станциях компания предлагает только энергетический полукокс, кокс применять в металлургии, а летучие продукты — экспортировать», — говорится в сообщении.

При этом предлагается перевести бишкекские ТЭЦ и ТЭЦ-2, ошскую ТЭЦ и другие котельные на высококалорийный полукокс и полностью отказаться от зависимости импортного угля, газа и мазута. При этом компания заверила, что в случае одобрения правительством проекта его можно реализовать без бюджетного финансирования за счет привлеченных инвестиции и инвесторов и начать работу уже в марте.

И. о. вице-премьер-министра пока не дал одобрения проекту, но подчеркнул, что одной из основных задач правительства является обеспечение устойчивого экономического роста и развития электроэнергетической отрасли.

«Развитие энергетики важно как для самого государства, так и населения, инвесторов, бизнеса. Для нас важно, чтобы решение основных задач в данном секторе привело не только к значительному увеличению производства электрической и тепловой энергии, но и заложило основу для стабильного и устойчивого экономического роста страны», — заключил Равшанбек Сабиров.