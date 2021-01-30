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Власть

Садыр Жапаров: Фотографии со мной не помогут получить должность

«Те, кто показывает фотографии со мной и использует их для получения какой-либо должности или решения других своих вопросов, будут выведены на чистую воду», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава государства признался, что с 6 октября фотографировался с тысячами граждан. Особенно в октябре, когда все, кто приходил на прием с различными делами, просили сфотографироваться с ними. Садыр Жапаров не смог отказать. И во время избирательной кампании его тоже фотографировали с несчетным количеством людей.

Если честно, я не знаю 99 процентов из них.

Садыр Жапаров

«Так что не дайте себя обмануть тем, кто показывает фото со мной и просит разрешить его дело. Сразу же дайте нам знать о таких людях, и они получат свое наказание», — заключил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181747/
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