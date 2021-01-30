Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов.

Отмечается, что документ принят для обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики. Кроме того, указ подписан и для исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.

Садыр Жапаров считает целесообразным прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства.

Глава государства также считает, что нельзя препятствовать предпринимательской деятельности и нарушать законные права собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств. При этом президент считает важным обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов.

Он предлагает внедрить принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам.

Кроме того, Садыр Жапаров считает важным внедрить и механизм предварительной проверки без регистрации в Едином реестре преступлений и проступков заявлений и сообщений в отношении предпринимателей о правонарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

При этом Генеральной прокуратуре поручено усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций. Главный надзорный орган должен обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц контролирующих, правоохранительных и фискальных органов за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, нарушение порядка оказания госуслуг, необоснованное истребование документов, не предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами КР.

Генпрокуратура должна следить за тем, чтобы не было незаконного приостановления деятельности субъектов предпринимательства и (или) денежных операций, в том числе по их банковским счетам и нарушения требований законодательства о разрешительных (лицензионных) процедурах и контрольно-надзорной сферы.

Поручено в течение месяца внести предложения по оптимизации порядка рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей, поступающих в Единый реестр преступлений и проступков. За это же время будет создан телефон доверия для круглосуточного приема обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по вопросам необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности и нарушения прав собственников.

Правительству рекомендовано в течение трех месяцев при участии Верховного суда и бизнеса внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш пакет законопроектов по дальнейшему повышению роли и эффективности деятельности судебных органов по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, ускорению сроков рассмотрения исков субъектов предпринимательства.

За 90 дней кабмин также должен разработать и отправить на рассмотрение депутатов законопроекты по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также запрещающие применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства.

Кроме того, Садыр Жапаров рекомендовал правительству отменить применяемые количественные индикаторы эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников. При этом в течение двух месяцев нужно внедрить новый механизм оценки их результативности, ориентированной на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности.

Правительство Кыргызстана должно до конца 2021 года провести регулятивную реформу.

При этом должны применяться принципы «умного регулирования» и регуляторной «песочницы», направленные на улучшение предпринимательской среды. В том числе предстоит снизить вмешательство государства в предпринимательскую деятельность.

Поручено также укрепить потенциал и усилить техническое оснащение Государственной судебно-экспертной службы и сократить сроки проведения судебной экспертизы в отношении экономических преступлений.

До 1 сентября 2021 года большую часть госуслуг автоматизируют и исключат ненужные процедуры и доптребования документов от предпринимателей.

Будет создан Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов, который интегрируют с госпорталом электронных услуг. До 31 декабря 2021 года процесс выдачи лицензий и разрешений автоматизируют.

До 30 сентября 2021-го налоговая перейдет к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков.

Будут упрощены процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов. Планируется полностью исключить контакт налоговиков с налогоплательщиком.

Будут внедрены индикаторы скорости таможенной очистки товаров и качества предоставляемых услуг, сформирована конкурентоспособная, полностью автоматизированная таможенная инфраструктура. До 30 сентября 2021 года должен завершиться процесс введения электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров.

Садыр Жапаров поручил правительству создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в отдельных и приграничных территориях, включающие меры государственной поддержки и льготного фискального режима, а также устранить барьеры и упростить требования, установленные в законодательстве, по вопросам инвестиций.