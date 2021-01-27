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Власть

Выборы-2020. Партиям должны вернуть избирательный залог, считает депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о возвращении избирательного залога.

Как ранее отмечалось, в Кыргызстане не предусмотрена процедура возврата денег партиям в случае признания итогов голосования в парламент недействительными, как это произошло с выборами в Жогорку Кенеш.

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Нардеп Улукбек Ормонов напомнил, что парламентские выборы 4 октября 2020 года признаны несостоявшимися. Но партиям еще не вернули избирательный залог.

«ЦИК признала выборы несостоявшимся. Многим партиям нужно вернуть деньги. Однако у нас нет нормы о том, что делать в случае, если выборы признаны несостоявшимися», — сказал Улукбек Ормонов.

Напомним, что 6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181362/
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