В ходе социологического опроса респонденты назвали самые известные им партии. Данные получены Международным республиканским институтом (МРИ).

44 процента участников опроса назвали партию «Мекенчил» (до октябрьских событий 2020 года, когда в стране сменилась власть, ее возглавлял Камчыбек Ташиев).

Партию «Биримдик» назвал 41 процент опрошенных.

Замыкает тройку узнаваемых политических организаций «Ата Мекен» (31 процент респондентов).

На четвертом месте «Мекеним Кыргызстан» (28 процентов), следом идут «Республика» и «Кыргызстан» (по 26 процентов).

«Бутун Кыргызстан» назвали 22 процента опрошенных. «Социал-демократы» — 18 процентов, «Бир Бол» — 14 процентов. Замыкает десятку самых известных партий «Ата-Журт» (12 процентов).

Партия «Ар-Намыс» оказалась на последнем месте с 1 процентом узнаваемости.

Исследование проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института компанией SIAR Research and Consulting с 12 по 21 декабря 2020 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1200 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.