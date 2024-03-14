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Власть

В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития

«Мы ожидаем, что через 2-3 года сильно продвинемся по Индексу человеческого развития», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации президента.

Он напомнил, что Кыргызстан поднялся на одну ступень и оказался в группе высокоразвитых стран.

«Все страны улучшили свои показатели. То, что мы на одно место подвинулись, это тоже хорошо. Я вам хочу откровенно сказать, что сейчас есть сильное недовольство нынешней работой статистики. Потому что они уже переделали, модернизировали оценку ВВП с помощью Всемирного банка. Мы с ними спорим и по вопросам бедности тоже, потому что используют устарелую методологию», — сказал чиновник.

«Сильно беспокоит, что по Индексу человеческого развития пойдем вниз, потому что мы знаем, что наша статистика не очень хорошо работает с международными организациями и даже имеющиеся цифры они не выдают. Вчера, когда индекс был опубликован, мы друг друга поздравили. Да, мы поднялись на одну ступень и оказались в группе стран высоко развитых по индексу человеческого развития. Это момент, который мы хотим отметить», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289034/
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