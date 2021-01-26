10:50
USD 84.79
EUR 103.22
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода

Вновь избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал соотечественников к терпению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также обратился к тем, кто его критикует, и призвал прекратить произвол. Садыр Жапаров заявил, что будут уничтожены все коррупционные проявления.

Мы уничтожим коррупционеров законными способами и силами государства. Нам нужно только немного времени, чтобы сделать это.

Садыр Жапаров

По его словам, реформа еще не началась. Она начнется сразу после того, как Садыр Жапаров приступит к работе после 28 января — дня официального вступления в должность главы государства.

Будет сформировано новое правительство и утверждена новая структура кабмина, а в апреле будет принята новая Конституция. Затем вступят в силу новые законы.

«Таким образом, только к маю-июню политические процессы будут завершены. После этого коррупционеров будем уничтожать в рамках закона», — отметил Садыр Жапаров.

Президент призвал прекратить провокационные действия, прикрываясь его именем. «Мы должны жить в законной стране. Тридцать лет выдержали, теперь шесть месяцев осталось выдержать. Заявления о том, что власть не работает, беспочвенны», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181158/
просмотров: 1476
Версия для печати
Материалы по теме
Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск
Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке
Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат
Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?
Выборы президента. Клара Сооронкулова обратилась в суд
Банкета не будет. Садыр Жапаров прокомментировал подготовку к инаугурации
Великобритания поздравила Садыра Жапарова с избранием на должность президента
Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на его инаугурацию
Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию
Популярные новости
Это беспредел. Дастан Бекешев о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;регламент парламента Это беспредел. Дастан Бекешев о внесении изменений в регламент парламента
Посол России прокомментировал скандал со&nbsp;складами &laquo;Спекулянта&raquo; Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не&nbsp;обойдется? Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?
Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на&nbsp;его инаугурацию Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на его инаугурацию
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
26 января, вторник
10:45
Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело нашли спустя два месяца Женщина пропала после допроса в ГОВД Баткена. Ее тело н...
10:44
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 550 человек, 246 — в тяжелом состоянии
10:40
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
10:37
В Кыргызстане выявили 97 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 068
10:35
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали