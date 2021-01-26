Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода

Вновь избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал соотечественников к терпению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также обратился к тем, кто его критикует, и призвал прекратить произвол. Садыр Жапаров заявил, что будут уничтожены все коррупционные проявления.

Мы уничтожим коррупционеров законными способами и силами государства. Нам нужно только немного времени, чтобы сделать это. Садыр Жапаров

По его словам, реформа еще не началась. Она начнется сразу после того, как Садыр Жапаров приступит к работе после 28 января — дня официального вступления в должность главы государства.

Будет сформировано новое правительство и утверждена новая структура кабмина, а в апреле будет принята новая Конституция. Затем вступят в силу новые законы.

«Таким образом, только к маю-июню политические процессы будут завершены. После этого коррупционеров будем уничтожать в рамках закона», — отметил Садыр Жапаров.

Президент призвал прекратить провокационные действия, прикрываясь его именем. «Мы должны жить в законной стране. Тридцать лет выдержали, теперь шесть месяцев осталось выдержать. Заявления о том, что власть не работает, беспочвенны», — резюмировал он.