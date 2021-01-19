Депутат предлагает ужесточить наказание за семейное насилие

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели изменения в законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием.

Инициатором поправок является депутат Исхак Пирматов.

По его словам, в Кодексе о проступках есть две статьи, но одна из них предполагает наказание в виде штрафа, а другая — обеспечение охранного ордера. Однако, по мнению парламентария, наложение большого штрафа не сильно профилактирует насилие в семье.

«Как показывает практика, штраф бьет по бюджету семьи, а охранный ордер носит лишь рекомендательный характер. Мы хотим ужесточить наказание за семейное насилие. Например, был случай в Сузакском районе, где мужчина сильно избил жену и надел ей покрышки на шею. Его сначала задержали в соответствии с Кодексом о проступках, но потом вынуждены были отпустить. Только после возмущения общественности дело возбудили по истязанию. Но после того, как жена отказалась от претензий, его отпустили», — сказал Исхак Пирматов.

Он добавил, что законопроектом предлагается заключение под стражу человека, совершившего семейное насилие не единожды. В частности, если он уже не раз получал предупреждение от милиции.