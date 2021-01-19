17:40
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Семейное насилие

Депутат предлагает ужесточить наказание за семейное насилие

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели изменения в законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием.

Инициатором поправок является депутат Исхак Пирматов.

По его словам, в Кодексе о проступках есть две статьи, но одна из них предполагает наказание в виде штрафа, а другая — обеспечение охранного ордера. Однако, по мнению парламентария, наложение большого штрафа не сильно профилактирует насилие в семье.

«Как показывает практика, штраф бьет по бюджету семьи, а охранный ордер носит лишь рекомендательный характер. Мы хотим ужесточить наказание за семейное насилие. Например, был случай в Сузакском районе, где мужчина сильно избил жену и надел ей покрышки на шею. Его сначала задержали в соответствии с Кодексом о проступках, но потом вынуждены были отпустить. Только после возмущения общественности дело возбудили по истязанию. Но после того, как жена отказалась от претензий, его отпустили», — сказал Исхак Пирматов.

Он добавил, что законопроектом предлагается заключение под стражу человека, совершившего семейное насилие не единожды. В частности, если он уже не раз получал предупреждение от милиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180470/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат о наказании за насилие в семье: А женщина не сопьется?
Избивал кочергой, закрывал в подвале и отобрал детей. История многодетной матери
HRW: Безнаказанность семейного насилия остается нормой в Кыргызстане
В Кыргызстане функционирует 15 кризисных центров
Возобновлено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Исхака Пирматова
Жанар Акаев опроверг информацию об избиении жены. Супруга тоже
Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в милицию
4 тысячи 188 человек получили лечение после семейного насилия
Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелегальных абортов
Вице-премьер поручил проверить неблагополучные семьи во время каникул
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Смертей от&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о&nbsp;работе комиссии Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии
Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9&nbsp;октября будут наказаны Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны
Бизнес
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
19 января, вторник
17:38
Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200 мест Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200...
17:37
Депутат о наказании за насилие в семье: А женщина не сопьется?
17:21
Запретить в Бишкеке продавать топливо ниже класса К4 и К5 предлагает депутат
17:03
Депутат предлагает ужесточить наказание за семейное насилие
16:59
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO