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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Истязание женщины в Сузаке: мужчина отделался пробационным надзором

Мужчина, жестоко избивший свою жену в Сузакском районе, признан виновным. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

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Уточняется, что суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет пробационного надзора. Его выпустили из-под стражи в зале суда.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Женщина написала заявление в милицию, однако позже отказалась от претензий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158014/
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