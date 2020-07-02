Истязание женщины в Сузаке: мужчина отделался пробационным надзором

Мужчина, жестоко избивший свою жену в Сузакском районе, признан виновным. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».
Уточняется, что суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет пробационного надзора. Его выпустили из-под стражи в зале суда.
Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.
Женщина написала заявление в милицию, однако позже отказалась от претензий.