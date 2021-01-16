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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

ЦИК начнет готовиться к парламентским выборам сразу после референдума

ЦИК начнет подготовку к парламентским выборам сразу после проведения референдума по утверждению нового проекта Конституции. Об этом 24.kg рассказал член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, вероятнее всего, плебисцит по принятию редакции Основного закона пройдет 11 апреля, в день местных выборов.

«Как только мы подведем итоги всенародного голосования, начнем подготовку к выборам в Жогорку Кенеш. Насколько мне известно, страну поделят на 45 избирательных округов. Партии и самовыдвиженцы должны подать свои уведомления в ЦИК, чтобы мы рассмотрели их», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что сроки регистрации будут еще утверждаться дополнительно согласно календарному плану.

Ранее Садыр Жапаров заявлял, что выборы в парламент пройдут в мае.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180139/
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