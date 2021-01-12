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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Комитет гражданского контроля требует отставки министра культуры

Члены Комитета гражданского контроля требуют отставки министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова.
 
По их мнению, глава ведомства нарушает фундаментальные права человека. «Из средств массовой информации стало известно, что министр Нуржигит Кадырбеков указал «всем медиацентрам при Министерстве культуры, информации и туризма не публиковать видеоклипы, песни и тексты песен певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева. Также министр намерен подобные указания направить в соцсети и СМИ, которые «не относятся к министерству». Он же сообщил, что «рассматривается предложение о лишении звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики» одного из них. И что будут аннулированы государственные награды певцов.
 
Комитет обращается ко всем гражданам Кыргызской Республики и указывает, что заявления Нуржигита Кадырбекова являются зловещими, вопиющими и беспрецедентными во всей истории суверенного Кыргызстана по уровню нарушения законов и Конституции», — отмечают в своем заявлении правозащитники.

Эта угроза направлена не только против певцов, но и против каждого из нас. Это не первое наступление Министерства культуры на фундаментальные права и свободы человека, свободу слова, свободу выражения мнения, свободу совести.

Из заявления Комитета гражданского контроля
В комитете отмечают, что права и свободы не могут ограничиваться произвольно ни одним министром или иным представителем государства. «Права и свободы человека неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. Каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами. Каждый родитель вправе сам заботиться и ограничивать доступ своих несовершеннолетних детей к выступлениям артистов и имеет для этого все технические возможности», — подчеркивают правозащитники.

Нецензурные выражения не могут быть обоснованием репрессий против артистов и деятелей культуры, так как морально-нравственное воспитание является задачей родителей несовершеннолетних детей, но не государства.

Из заявления Комитета гражданского контроля
Комитет гражданского контроля призывает граждан КР всем вместе потребовать незамедлительной отставки Нуржигита Кадырбекова и ликвидации самого министерства как неэффективного и создающего лишнюю нагрузку на нищий бюджет государства. Задачи министерства по туризму вполне может выполнять Министерство экономики.
 

Напомним, проект «В пи#ду звезду» размещен неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен инициировать лишение певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179695/
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