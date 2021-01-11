Миссия ОИС: Принципы демократии на выборах были сохранены

Принципы демократии на досрочных выборах президента Кыргызстана и референдуме были сохранены. Об этом на брифинге сообщил глава миссии Организации исламского сотрудничества Гутали Али.

По его словам, Кыргызстан достиг хороших результатов на пути демократии.

«Мы осуществляли наблюдение на выборах в республике. Хочу отметить, что принципы демократии на выборах были сохранены. Мы посетили ряд избирательных участков, где смогли ознакомиться с процессом выборов. И хотим поздравить народ Кыргызстана, страну и кандидата, одержавшего победу. Верим, что государство пойдет по пути развития благодаря ответственности кыргызского народа», — сказал глава миссии.