О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам

Садыр Жапаров, уверенно лидирующий на завершившихся в Кыргызстане досрочных президентских выборах, дал большое интервью журналистам российской газеты «Коммерсант». О ком рассказал шестой глава государства?

Садыра Жапарова спросили, будет сидеть Алмазбек Атамбаев?

«По закону — да, будет сидеть. Он ведь беспорядки устроил в Кой-Таше в 2019 году и в Бишкеке в прошлом году. Он контрреволюцию устроить пытался», — отметил Садыр Жапаров.

Он также рассказал, как уговаривали Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. По его словам, трудно было, но уговорили.

«Народ требовал, чтобы он ушел. Первые пять-шесть дней он этого не чувствовал, а уже через десять дней знал, что весь народ хочет его отставки», — рассказал Садыр Жапаров и пояснил, почему Сооронбай Жээнбеков должен был уйти.

«Потому что Жээнбеков не смог проконтролировать парламентские выборы. Там его близкие люди решили, что должны пройти в парламент три партии. Он брата своего включил в партийные списки. И весь народ знал, что это дело рук власти. Поэтому требовали отставки президента», — сказал Садыр Жапаров.

Он обещает не допустить к власти своих братьев.

Есть братья. Я их не допущу к власти. Я не знаю, сколько я буду править страной, но обещаю вам по-мужски: ни одного брата не увидите во власти. Садыр Жапаров

Собеседник российского издания отметил, что в республике примерно 250–300 семей обосновались «на верхушке» за последние 30 лет. Только они занимаются коррупцией, крадут из бюджета.

«Это видно как на ладони. Каждого видно. Они знают, и весь народ знает, что они коррупционеры. Только они воруют, только их дети устраиваются на госслужбу, и так продолжается десятилетиями. Сейчас многие стали возвращать — не хочу называть их имен», — сказал Садыр Жапаров.

Он также высказался о бывшем замглавы Таможенной службы Райымбеке Матраимове. По словам Садыра Жапарова, Матраимов вернул в бюджет миллиард сомов. А его участие в контрабанде, на которой он заработал более миллиарда долларов, Садыр Жапаров прокомментировал так: «Это еще не доказано, мы это еще проверим».

Касаясь темы свергнутого после 7 апреля 2010 года Курманбека Бакиева, Садыр Жапаров рассказал следующее.

«У нас в Кыргызстане обычно чиновники, большие люди всегда через кого-то или напрямую просятся на госдолжности — платят за них, родню подключают, чтобы устроиться. Я этого не делал. Бакиев сам пригласил меня. Я не выполнял его заказы, работал только по закону. Теперь насчет Бакиева. Первые два года он очень хорошо работал. После ухода Акаева (первый президент страны Аскар Акаев, свергнут в 2005 году. — «Ъ») у нас бюджет был 25 миллиардов сомов. Бакиев в три раза его увеличил к 2007 году. Потом расслабился что ли. Сыну отдал управление страной. Брат его, Жаныш Бакиев, стал управлять процессами. И в 2010 году произошла вторая революция, и Бакиева выгнали. Поэтому я всегда говорю, что ошибки прежних властей не повторю».

«Следует ли киргизским властям продолжать добиваться выдачи его сына Максима Бакиева из Лондона, а самого Бакиева — из Беларуси, чтобы разбираться с тем, что ими здесь было сделано?» — спросили журналисты Садыра Жапарова.

Он ответил, что «если их вина будет доказана, будет доказано, сколько они украли, если это подтвердится на 100 процентов — почему нет? Каждый, кто украл, должен ответить перед судом». Садыр Жапаров также прокомментировал вопрос об ответственности Бакиева по событиям 7 апреля 2010 года.

За кровь людей все виновные должны ответить. И Бакиев, и Временное правительство. Если ты поднял народ, ты должен отвечать за каждого человека. Садыр Жапаров

«Взять октябрь прошлого года: если бы я тогда не управлял народом, не просил бы молодежь не заниматься мародерством, хуже 2010 года была бы ситуация. Народ был настроен на то, чтобы пойти по домам богатых людей, чиновников и наказать их прилюдно. Я призвал их не делать этого, и они прислушались. А в 2010 году делали что хотели. Так нельзя. В тех событиях обе стороны виноваты — и Бакиев, и его оппоненты. А через два месяца юг заполыхал (в июне 2010 года в городе Оше произошли столкновения между киргизами и узбеками. — «Ъ»). И в этом тоже обе стороны виноваты — и Бакиев, и временное правительство... Если народ потребует найти и наказать виновных по закону, то можно заново расследовать. А если народ простит и скажет, что давайте старое забудем и начнем с чистого листа, то пойдем вперед», — сказал Садыр Жапаров.

Он назвал ложью и бредом, что возвращаются Бакиевы, что они стоят за ним.

«Это ложь и бред. Люди понимают, что с Бакиевыми у меня нет связи. В 2017 году, когда я вернулся в страну и меня арестовали, тоже говорили, что я приехал от Бакиевых переворот здесь устраивать. Бог свидетель — с 2010 года я ни копейки от Бакиевых не взял. Богом клянусь!» — отметил Садыр Жапаров.