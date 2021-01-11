Явка на выборах президента составила 39,58 процента

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Явка на выборы составила 39,58 процента по итогам поступления информации с 98 процентов участков.
По данным АСУ, голоса избирателей распределились следующим образом:
Садыр Жапаров — 79,2 процента;
Адахан Мадумаров — 6,69 процента;
Бабыржан Тольбаев — 2,38 процента;
Мыктыбек Арстанбек — 1,68 процента;
Абдиль Сегизбаев — 1,48 процента;
Имамидин Ташов — 1,19 процента;
Клара Сооронкулова — 1 процент;
Аймен Касенов — 0,91 процента;
Улукбек Кочкоров — 0,67 процента;
Канат Исаев — 0,58 процента;
Эльдар Абакиров — 0,5 процента;
Курсан Асанов — 0,5 процента;
Бактыбек Калмаматов — 0,5 процента;
Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;
Каныбек Иманалиев — 0,18 процента;
Женишбек Байгуттиев — 0,1 процента;
Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента.
Против всех проголосовали 1,36 процента.
На референдуме, по предварительным сведениям АСУ, президентскую форму предпочли 80,99 процента избирателей, парламентскую — 10,94 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,45 процента.
Явка на референдум составила 39,74 процента.