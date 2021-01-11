Явка на выборах президента составила 39,58 процента

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

Явка на выборы составила 39,58 процента по итогам поступления информации с 98 процентов участков.

По данным АСУ, голоса избирателей распределились следующим образом:

Садыр Жапаров — 79,2 процента;

Адахан Мадумаров — 6,69 процента;

Бабыржан Тольбаев — 2,38 процента;

Мыктыбек Арстанбек — 1,68 процента;

Абдиль Сегизбаев — 1,48 процента;

Имамидин Ташов — 1,19 процента;

Клара Сооронкулова — 1 процент;

Аймен Касенов — 0,91 процента;

Улукбек Кочкоров — 0,67 процента;

Канат Исаев — 0,58 процента;

Эльдар Абакиров — 0,5 процента;

Курсан Асанов — 0,5 процента;

Бактыбек Калмаматов — 0,5 процента;

Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;

Каныбек Иманалиев — 0,18 процента;

Женишбек Байгуттиев — 0,1 процента;

Арстанбек Абдылдаев — 0,08 процента.

Против всех проголосовали 1,36 процента.

На референдуме, по предварительным сведениям АСУ, президентскую форму предпочли 80,99 процента избирателей, парламентскую — 10,94 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,45 процента.

Явка на референдум составила 39,74 процента.