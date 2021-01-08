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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Более 21 тысячи кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений

Заявления о голосовании вне помещений подали 21 тысяча 360 избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

В Бишкеке вне помещений собираются голосовать 3 тысячи 803 человека, Оше — 4 тысячи 535, Чуйской области — 1 тысяча 952, Ошской — 4 тысячи 548, Таласской — 352, Нарынской — 1 тысяча 435, Иссык-Кульской — 1 тысяча 90, Джалал-Абадской — 2 тысячи 762, Баткенской — 883.

По закону проголосовать вне помещения могут избиратели, которые:

  • внесены в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;
  • находятся в день голосования в больницах;
  • находятся в местах содержания под стражей (подозреваемые и обвиняемые);
  • временно проживают в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

  • военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;
  • сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;
  • избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается ЦИК;
  • избиратели, работающие вахтовым методом;
  • участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если они постоянно проживают на территории избирательного участка, в который входят по месту своего расположения места их временного пребывания.

Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить таким избирателям возможность голосования вне помещения за один календарный день до дня голосования.

Напомним, что голосование вне помещений пройдет завтра — в день тишины. К избирателям приедет группа с переносной урной, чтобы они могли исполнить свой гражданский долг. Кыргызстанцы также могут принять участие в этот день и в референдуме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179204/
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