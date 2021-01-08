В Бишкеке могут запретить коммерческим объектам использовать уголь

В Бишкеке могут запретить использование угля в коммерческих объектах — саунах, банях. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«Мы будем либо полностью запрещать, где это возможно, либо требовать установки системы очистки», — отметил он.

Кроме того, по словам Артема Новикова, на базе Академии наук или ГАООСиЛХ будет создана лаборатория, которая будет проводить исследование угля и выдавать сертификаты его качества.

«И этот сертификат с информацией о качестве топлива, зольности, количестве выбросов будет размещаться на каждой торговой базе, чтобы люди тоже могли знать, что они приобретают», — добавил он.