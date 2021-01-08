16:23
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке могут запретить коммерческим объектам использовать уголь

В Бишкеке могут запретить использование угля в коммерческих объектах — саунах, банях. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«Мы будем либо полностью запрещать, где это возможно, либо требовать установки системы очистки», — отметил он.

Кроме того, по словам Артема Новикова, на базе Академии наук или ГАООСиЛХ будет создана лаборатория, которая будет проводить исследование угля и выдавать сертификаты его качества.

«И этот сертификат с информацией о качестве топлива, зольности, количестве выбросов будет размещаться на каждой торговой базе, чтобы люди тоже могли знать, что они приобретают», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179203/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Новый план по улучшению экологической ситуации может остаться на бумаге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Первое место в мировом рейтинге сохраняется
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь на первом месте в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества показывает опасный уровень
Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Финпол начал досудебное производство
Нечем дышать. Почему чиновники проигрывают битву со смогом
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица продолжает лидировать в мировом рейтинге
Популярные новости
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
8 января, пятница
16:17
Камеры фиксации автономеров в течение недели запустят на всех КПП Камеры фиксации автономеров в течение недели запустят н...
16:13
В Бишкеке могут запретить коммерческим объектам использовать уголь
15:45
Новый план по улучшению экологической ситуации может остаться на бумаге
15:19
Артем Новиков: Благодаря ЗИФ мы уходим от практики экспорта руды и концентратов
14:57
В Бишкеке проходит митинг за честные выборы президента