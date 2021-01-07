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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В Алайском районе установлен баннер без выходных данных

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступило сообщение от члена ЦИК Гульнары Джурабаевой.

В нем говорится, что в социальных сетях размещено видео, на котором изображен баннер без выходных данных при въезде в село Гулчо Алайского района Ошской области. Автор ролика обращает внимание на нарушение избирательного законодательства со стороны сторонников кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Материалы направлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств размещения баннера.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179099/
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