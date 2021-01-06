16:02
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. МВД прекратило проверку в отношении Имамидина Ташова

МВД прекратило проверку в отношении кандидата в президенты Имамидина Ташова. Об этом сообщает его уполномоченный представитель Гульмира Турмамбетова.

По ее словам, милиция выяснила, что Имамидин Ташов подарил квартиру родителям Умутбека Алтынбек уулу, погибшего на площади Ала-Тоо 5 октября 2020-го, до начала избирательной кампании. 

Представитель кандидата уточнила, что в ведомстве пришли к выводу: никакого подкупа не было, поскольку квартира была передана еще в октябре прошлого года. 

Ранее в Instagram появился ролик о том, как Имамидин Ташов встретился с родителями Умутбека Алтынбек уулу. В информации, поступившей в ЦИК, указано, что он выразил соболезнования родителям Умутбека и подарил им квартиру.

Документы были переданы в МВД для разбирательства.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179075/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка
Разгонов не будет. Милиция не станет применять силовые методы во время митингов
Выборы президента. «Общее дело» опять пожаловалось на Садыра Жапарова
Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
Выборы президента. Садыру Жапарову не вынесли предупреждение
В узбекском театре имени Бабура опровергли, что ставили спектакль с агитацией
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
Виктор Заварзин возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах
Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
15:56
Правительство создает депозитный счет для поддержки бюджета Правительство создает депозитный счет для поддержки бюд...
15:25
Выборы президента. МВД прекратило проверку в отношении Имамидина Ташова
15:23
Нефтетрейдеры: Заявление Минэкономики о росте цен на ГСМ безосновательно
14:22
Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка
14:00
Нечем дышать. Почему чиновники проигрывают битву со смогом