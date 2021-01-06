Выборы президента. МВД прекратило проверку в отношении Имамидина Ташова

МВД прекратило проверку в отношении кандидата в президенты Имамидина Ташова. Об этом сообщает его уполномоченный представитель Гульмира Турмамбетова.

По ее словам, милиция выяснила, что Имамидин Ташов подарил квартиру родителям Умутбека Алтынбек уулу, погибшего на площади Ала-Тоо 5 октября 2020-го, до начала избирательной кампании.

Представитель кандидата уточнила, что в ведомстве пришли к выводу: никакого подкупа не было, поскольку квартира была передана еще в октябре прошлого года.

Ранее в Instagram появился ролик о том, как Имамидин Ташов встретился с родителями Умутбека Алтынбек уулу. В информации, поступившей в ЦИК, указано, что он выразил соболезнования родителям Умутбека и подарил им квартиру.

Документы были переданы в МВД для разбирательства.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.