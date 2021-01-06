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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. «Общее дело» опять пожаловалось на Садыра Жапарова

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от общественного фонда «Общее дело».

По словам наблюдателей, в селе Кызыл-Сенир Узгенского района Ошской области некоторые местные жители проводят бесплатные застолья, во время которых агитируют в пользу кандидата в президенты Садыра Жапарова и предлагают по 10 тысяч сомов за поддержку.

Материалы переданы в милицию и ТИК Узгенского района. Проводится проверка. Ранее представители МВД сообщили, что наибольшее количество жалоб поступает от ОФ «Общее дело» и исключительно в отношении Садыра Жапарова. Однако ни одна из жалоб не нашла подтверждения.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179041/
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