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Власть

Беспорядки в Кербене. Уволен аким Аксыйского района Джалал-Абадской области

Жыргалбек Шакиев назначен акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, Эсеналы Ормоналиев освобожден от должности.

Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице Артем Новиков.

Ранее уволен начальник Аксыйского РОВД.

Отметим, Жыргалбек Шакиев приходится родным братом Нурлану Шакиеву, который был пресс-секретарем Курманбека Бакиева в бытность его главой государства. Нурлан Шакиев также был гендиректором NewTV — телеканала, где в июле 2019 года показали нашумевший фильм про беглого президента.

Напомним, что в Кербене 7 октября состоялся митинг, на котором произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили различные травмы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Кутман Шадыбеков.

Родственники подозреваемого 2 января вышли на митинг к зданию УГКНБ Джалал-Абадской области. Через два дня они повторили акцию протеста, перекрыв трассу Кербен — Ала-Бука. Митингующие требуют отпустить задержанного под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178936/
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