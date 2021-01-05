13:28
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума

Кандидат в президенты Садыр Жапаров на своей странице в Facebook ответил участникам марша «За законность» и «Против референдума», которые на протяжении длительного времени выходят по воскресеньям, чтобы привлечь внимание кыргызстанцев и властей к главной политической теме.

По словам Садыра Жапарова, нужно понять необходимость проведения референдума во благо народа, «который должен определить точную форму правления в нашей стране: парламентскую либо президентскую».

«На первое место нужно ставить интересы всего нашего народа. Так должно быть всегда. Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим. Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять Конституцию исключительно в своих же интересах. А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги. В данном ключе хотелось бы сказать: не старайтесь, народ давно проснулся и давно понял ваши скрытые мотивы, и вам ничего уже не поможет!» — написал Садыр Жапаров.

Отметим, организаторы и участники марша против изменений в Основной закон и президентской формы никогда не имели и не имеют отношения к власти. Это неравнодушные граждане страны, активисты, блогеры, представители малого и среднего бизнеса, а также юристы и правоведы. Участники марша никогда не нарушали закон и не использовали провакационные лозунги. Активисты никогда не пользовались благами, доступными чиновникам и членам парламента, и тем более никогда не были у кормушки. Они лишь призывают власти и депутатов Жогорку Кенеша неукоснительно соблюдать Конституцию и действующее законодательство, тем более при реализации таких важных вопросов, как перекройка Основного закона и определение формы правления.

Эксперты полагают, что Садыру Жапарову, долгое время находившемуся в изоляции, члены его команды предоставляют намеренно ложную информацию.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать главный документ страны переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178893/
просмотров: 2297
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум по форме правления. Одна из групп отчиталась по движению средств
Выборы президента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей
Выборы президента и референдум. На 215 участках нет пандусов
Выборы президента и референдум. В день тишины пройдет голосование вне помещений
Выборы президента. Началась проверка по факту подвоза учителей и энергетиков
Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Выборы президента и референдум. В ЦИК заработала горячая линия
Выборы президента. Милиция переходит на усиление
Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу
Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель
Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
13:17
«Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла репортаж о Бишкеке «Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла р...
13:10
Из фракции «Ата Мекен» исключена Клара-Гульнара Самат
13:05
Чем мы дышим. За 60 дней фильтр очистителя воздуха в квартире Бишкека почернел
12:58
В Кыргызстане наконец запущена система «Сводный пост» на пунктах учета товаров
12:53
Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека