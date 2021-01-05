Кандидат в президенты Садыр Жапаров на своей странице в Facebook ответил участникам марша «За законность» и «Против референдума», которые на протяжении длительного времени выходят по воскресеньям, чтобы привлечь внимание кыргызстанцев и властей к главной политической теме.

По словам Садыра Жапарова, нужно понять необходимость проведения референдума во благо народа, «который должен определить точную форму правления в нашей стране: парламентскую либо президентскую».

«На первое место нужно ставить интересы всего нашего народа. Так должно быть всегда. Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим. Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять Конституцию исключительно в своих же интересах. А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги. В данном ключе хотелось бы сказать: не старайтесь, народ давно проснулся и давно понял ваши скрытые мотивы, и вам ничего уже не поможет!» — написал Садыр Жапаров.

Отметим, организаторы и участники марша против изменений в Основной закон и президентской формы никогда не имели и не имеют отношения к власти. Это неравнодушные граждане страны, активисты, блогеры, представители малого и среднего бизнеса, а также юристы и правоведы. Участники марша никогда не нарушали закон и не использовали провакационные лозунги. Активисты никогда не пользовались благами, доступными чиновникам и членам парламента, и тем более никогда не были у кормушки. Они лишь призывают власти и депутатов Жогорку Кенеша неукоснительно соблюдать Конституцию и действующее законодательство, тем более при реализации таких важных вопросов, как перекройка Основного закона и определение формы правления.

Эксперты полагают, что Садыру Жапарову, долгое время находившемуся в изоляции, члены его команды предоставляют намеренно ложную информацию.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать главный документ страны переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.