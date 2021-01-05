Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление на наблюдателей

В Кара-Суйском районе Ошской области милиция оказывает давление на наблюдателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Ее проинформировали о том, что от одного из долгосрочных наблюдателей требуют явку в РОВД и письменно подтвердить, что никаких нарушений в районе не выявлено.

В УВД Ошской области пообещали разобраться с инцидентом.

Ранее сообщалось, что в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области мужчины спортивного телосложения ходят по домам и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинство голосов.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.