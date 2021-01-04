Выборы президента. Началась проверка по факту подвоза учителей и энергетиков

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило сообщение от члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой.

По ее словам, кандидат в президенты Клара Сооронкулова на странице Facebook опубликовала сообщение о встрече в Токмаке претендента на высший государственный пост Садыра Жапарова с избирателями.

В тексте указано, что в мероприятии приняли участие руководители школ, учителя, энергетики двух районов Токмака. С каждого айыл окмоту на встречу их привезли, всего прибыло пять груженых микроавтобусов.

По факту МВД и Генпрокуратура начали проверку.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут 10 января.