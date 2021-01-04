Выборы президента. Милиция переходит на усиление

С 8 января сотрудники милиции переходят на усиленное несение службы по всему Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Соответствующий приказ подписан главой МВД Уланом Ниязбековым.

«Для охраны правопорядка на выборах будут задействованы более 11 тысяч сотрудников милиции. На сегодняшний день на избирательных участках уже находятся более 5 тысяч милиционеров», — говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.