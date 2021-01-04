Проект новой Конституции в Жогорку Кенеш так и не поступил. Дорабатывается

Проект нового Основного закона в Жогорку Кенеш пока не поступил. Глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов пояснил 24.kg почему.

По его словам, эксперты высказали еще ряд замечаний и отдельные положения дорабатываются с их учетом. «Мы решили не торопиться. Пусть пройдет референдум и народ скажет свое слово, при какой форме правления нам предстоит жить. Тогда мы и будем смотреть — либо подготовленный нами вариант, ориентированный на президентскую модель, отдавать депутатам, либо все останется как есть, если люди проголосуют против обоих предложенных вариантов, либо на базе действующей Конституции будет писаться проект, направленный на парламентаризм», — сказал Бекбосун Борубашов.

Ранее, напомним, сообщалось, что первый вариант уже готов.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.