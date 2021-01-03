Выборы президента и референдум. Что должен знать избиратель

10 января пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. Список избирателей будет единым, и он насчитывает 3 миллиона 544 тысячи.

ЦИК напоминает: явка на выборах и плебисците будет подсчитываться отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов голосующих.

Пришедшие на участки получают на руки два бюллетеня. 24.kg объясняет, что нужно знать, чтобы исполнить свой гражданский долг и не испортить при этом избирательный документ.

1 Что такое биометрические данные и для чего они нужны? Биометрические данные — это измеримые физиологические данные живого человека, в нашем случае — отпечатки пальцев. Они уникальны, поэтому их используют для идентификации пользователя, в данном случае избирателя. Голосование с применением биометрии стало официальным, когда бывший президент Алмазбек Атамбаев в январе 2016 года подписал изменения в Закон «О выборах депутатов местных кенешей». Документ предусматривает использование инновационных технологий на основе биометрических данных, электронных списков избирателей и автоматических считывающих урн, апробированных на выборах депутатов Жогорку Кенеша 2015 года. С 2015 года итоги выборов считаются на основе биометрических данных избирателей.

2 Я решил проголосовать, но не сдал биометрические данные, что делать? Напоминаем, что биометрическую регистрацию должны пройти все граждане Кыргызстана, достигшие 16-летнего возраста, при получении паспорта. Только при наличии биометрики, вы сможете проголосовать. Если вы не успели сдать данные до 29 декабря — последний день, когда в список избирателей можно вносить корректировки и уточнения, то лишаетесь возможности исполнить свой гражданский долг 10 января.

3 Я уже сдал биометрию. Могу я пойти голосовать на выборах? Необходимо проверить себя в избирательных списках. Их можно посмотреть на госпортале www.tizme.gov.kg. Позвонить или отправить SMS на короткий номер 119 с указанием своего ПИН, вы получите номер УИК, где должны проголосовать. После того как вы убедились, что в перечне голосующих присутствуете, 10 января можете идти на участок.

4 Когда начнется прием заявлений избирателей в УИК, если обнаружена ошибка в списке? Поскольку это досрочные выборы и внеплановый референдум, то все сроки сокращаются на четверть. Прием заявлений в УИК от избирателей, прошедших биометрическую регистрацию, с целью уточнить ошибку или неточность в списке производился до 29 декабря включительно. Если вы не позаботились о том, чтобы устранить ошибку, то проголосовать вы не сможете. Вас система не найдет в списке.

5 Какие документы нужны при подаче заявления, если я хочу проголосовать по своему фактическому адресу? Если вы не зарегистрированы по нему и до 29 декабря не встали на учет, то в связи с исключением формы № 2, проголосовать по месту своей прописки не сможете. Следует также помнить, что паспорта образца 1994 года считаются недействительными.

6 Когда будут вывешены списки избирателей на участках для голосования? Вывешивание на сайте и на участке контрольного списка избирателей для ознакомления произойдет не позднее 2 января.

7 Не хочу участвовать в референдуме. Я могу не брать бюллетень? Список избирателей для участия в референдуме и досрочных выборах президента един. Но явку подсчитают отдельно. Если вы хотите проголосовать только за одного из кандидатов в президенты, а плебисцит вам неинтересен, то вы можете не обменивать свой чек после прохождения идентификации на бюллетень для референдума.

8 В каком случае бюллетень для плебисцита будет считаться испорченным? Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.

9 Наступил день голосования. Я на участке, что дальше? Для начала необходимо прийти на участок, удостоверить свою личность, пройти процедуру идентификации по отпечаткам пальцев, получить чек с номером в списке избирателей и идти в кабинку для голосования. Если аппаратура не сработает и удастся пройти процедуру идентификации со второго раза, то получаете на руки два чека, подтверждающих, что вы обозначили свое присутствие на участке.

10 Сдавал биометрику, есть в списках избирателей, но аппарат меня не определяет. Как быть? Традиционно для биометрической идентификации используются подушечки больших пальцев. Если они не определятся, то можно использовать и остальные пальцы. Если и так не получилось, то, значит, проголосовать вам не удалось. Вы можете обратиться с жалобой в УИК, а также подойти к независимым наблюдателям, попросить их, чтобы зафиксировали этот факт, чтобы вашим голосом никто не смог воспользоваться.