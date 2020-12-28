Выборы президента. Одна из агитаторов Садыра Жапарова написала жалобу в ЦИК

Одна из агитаторов кандидата в президенты Садыра Жапарова из села Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области пожаловалась в ЦИК.

По ее словам, ей пообещали, что заплатят за работу по 15 тысяч сомов в месяц, затем по 7 тысяч сомов, а в настоящее время речь идет о выплате только 5 тысяч сомов в месяц.

Женщина обвиняет руководителей агитационных групп в обмане и просит рабочую группу ЦИК рассмотреть этот вопрос.

Члены координационной группы направили письмо в МВД, Генпрокуратуру и УИК Сокулука с просьбой разобраться в происшествии.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по форме правления пройдут 10 января 2021 года.