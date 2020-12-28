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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы и референдум. Осталось два дня для уточнения в списках избирателей

У кыргызстанцев осталось два дня для уточнения себя в списках избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, в связи с отменой формы № 2 гражданина относят к тому или иному избирательному участку на основе регистрационного учета (прописки).

До 29 декабря (включительно) избиратели вправе подать заявления об уточнении данных в списке избирателей, в случае если адрес регистрации места жительства, указанный в паспорте, не совпадает с адресом регистрации места жительства, указанной в автоматизированной информационной системе «Адресно-справочное бюро» (АСБ).

При этом избиратели проходят процедуру биометрической идентификации.

Избиратели с паспортом образца 2004 года, поменявшие адрес регистрации места жительства, но не обменявшие паспорт, могут прийти на избирательный участок по месту постоянного проживания и подать заявление об уточнении данных в списке избирателей (ранее форма № 1).

Избиратели с паспортом образца 2017 года (e-ID) будут включены в список избирателей соответствующего избирательного участка согласно адресу регистрации постоянного места жительства и утвержденных границ избирательных участков.

Контрольный список избирателей на досрочные выборы президента КР на портале Тизме.

Каждый избиратель с 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно может проверить и уточнить себя в списке избирателей, придя на избирательный участок, на портале избирателей «Тизме», позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный), отправив SMS с личным номером ПИН на номер 119, вы получите номер и адрес вашего избирательного участка.

ЦИК напоминает, что все центры обслуживания населения и отделы паспортизации и регистрации населения работают без выходных с 9.00 до 20.00 до 31 декабря (включительно).

Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178157/
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