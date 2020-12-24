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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутаты, прокуроры, судьи одеваются в дорогих бутиках. ГКНБ проверит всех

За три месяца ГКНБ вернул государству 2 миллиарда 700 миллионов сомов по коррупционным преступлениям. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Камчыбек Ташиев.

По его словам, ранее за 10 месяцев было возвращено всего 116 миллионов сомов по коррупционным преступлениям.

«Мы за два месяца вернули 2 миллиарда 700 миллионов сомов. До конца месяца эта сумма вырастет до 3 миллиардов. Думаю, с января 2021 года мы каждый месяц будем возвращать по 3 миллиарда сомов, пока у коррупционеров не закончатся деньги. Чиновники должны жить по средствам, на заработанные ими деньги. Хороших машин не должно быть не только у бандитов, но и у депутатов. Посмотрите на парламент, из каких машин выходят депутаты. Сейчас это все снимается, собирается документация. Проверяется их причастность к бизнес-структурам. Занимаясь законотворчеством, они зарабатывают крупные суммы. Каждый депутат владеет своей фирмой, есть строительные, которые зарабатывают миллионы сомов», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он привел пример. По его словам, сотрудники ГКНБ задержали одного предпринимателя, который платит всего 4 тысячи сомов налоговых отчислений в месяц.

«Во время проверки в его магазине был товар на 140 миллионов сомов. Если мы не будем на это обращать внимания, — так же продолжим жить плохо. Если у него 140 миллионов оборота, пусть хотя бы 1 миллион платит, а не 4 тысячи сомов. Депутаты, судьи, прокуроры одеваются у этого бизнесмена. Один костюм стоит $5-7 тысяч, шуба — $5-10 тысяч. Есть другая фирма, которая продавала ГСМ по фиктивным накладным. Оборот у этой компании насчитывается миллиардами», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177847/
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