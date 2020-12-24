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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. За рубежом — свыше 40 тысяч кыргызстанцев

За рубежом свыше 40 тысяч кыргызстанцев смогут проголосовать. Об этом заявила сегодня на заседании Совбеза глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из 48 участков 15 созданы в России. Нуржан Шайлдабекова уточнила, что идет сверка по списку избирателей здесь, в Кыргызстане. Она указала, что есть внушительная группа граждан, кто проживает в городе, но прописаны в регионе. Поэтому необходимо решить вопрос их участия в голосовании. Основой для распределения всех избирателей по участкам является адрес места жительства, указанный в паспорте. «Но при переезде многие не меняют данные в документе. С марта 30 тысяч 168 граждан поставлены на регистрационный учет, но не записаны по адресу регистрации на идентификационную карту 13 тысяч человек. У многих имеются паспорта образца 2004 года, где адрес не соответствует месту прописки. Такие граждане могут обратиться в УИК и подать заявление по форме № 1», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что избиратели с паспортами образца 2017 года — 32 тысячи человек — будут включены на основании базы данных ГРС.

Отдельно Нуржан Шайлдабекова указала, что на сегодня 83 процента УИК обеспечены пандусами, а избирателей с ОВЗ насчитывается 18 тысяч 300 человек.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177824/
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