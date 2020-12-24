За рубежом свыше 40 тысяч кыргызстанцев смогут проголосовать. Об этом заявила сегодня на заседании Совбеза глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из 48 участков 15 созданы в России. Нуржан Шайлдабекова уточнила, что идет сверка по списку избирателей здесь, в Кыргызстане. Она указала, что есть внушительная группа граждан, кто проживает в городе, но прописаны в регионе. Поэтому необходимо решить вопрос их участия в голосовании. Основой для распределения всех избирателей по участкам является адрес места жительства, указанный в паспорте. «Но при переезде многие не меняют данные в документе. С марта 30 тысяч 168 граждан поставлены на регистрационный учет, но не записаны по адресу регистрации на идентификационную карту 13 тысяч человек. У многих имеются паспорта образца 2004 года, где адрес не соответствует месту прописки. Такие граждане могут обратиться в УИК и подать заявление по форме № 1», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что избиратели с паспортами образца 2017 года — 32 тысячи человек — будут включены на основании базы данных ГРС.

Отдельно Нуржан Шайлдабекова указала, что на сегодня 83 процента УИК обеспечены пандусами, а избирателей с ОВЗ насчитывается 18 тысяч 300 человек.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января 2021 года.