Это не наши ролики. Кандидаты отрицают, что привлекают несовершеннолетних

Представители кандидатов в президенты Садыра Жапарова и Адахана Мадумарова отрицают, что видеоролики с изображением детей изготовили в их штабах. Вопрос привлечения несовершеннолетних к участию в агитационных мероприятиях рассматривали сегодня на заседании рабочей группы ЦИК.

Уточняется, что представители претендентов на высший государственный пост страны заявили: к роликам сотрудники предвыборных штабов и сами кандидаты не имеют никакого отношения. Рабочая группа обратилась в МВД, чтобы выяснить источник происхождения видео.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.